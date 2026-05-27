Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событийМинистерство здравоохранения Мурманской области запустило регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.05.26 10:00

В День предпринимательства Андрей Чибис озвучил 5 новых региональных мер поддержки бизнеса

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл расширенное заседание правительства Мурманской области, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. В заседании также приняли участие представители регионального бизнес-сообщества, в том числе было организовано подключение предпринимателей из муниципалитетов.

«Поздравляю с этим профессиональным праздником тех, кто не просто получает зарплату, а делает свое дело, борется со сложностями и добивается успеха, – это по-настоящему дорогого стоит. Вы создаете рабочие места, улучшаете жизнь северян. Конечно, основа нашей региональной экономики - это крупные промышленные и логистические проекты, но не может быть полноценной жизни, сервиса, довольных людей, если нет развития малого и среднего предпринимательства. Вам сейчас непросто, - много дополнительных издержек, большая фискальная нагрузка, но я хочу сказать огромное спасибо вашему большому сообществу за то, что преодолеваете все эти вызовы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Он отметил, что, несмотря на все сложности, появляются новые проекты, связанные с индустрией гостеприимства, общепитом, производством, региональные производители активно выходят на маркетплейсы и получают новую возможность себя реализовывать. 

«Несмотря на все сложности, на то, что уже несколько лет мы живем в рамках санкционных ограничений, за последние 6 лет нам вместе удалось увеличить валовой региональный продукт в 2,3 раза, он составил 1,7 млн рублей на жителя. По этому показателю Мурманская область в топ-10 по стране. Благодаря новым проектам уже создано почти 10 тысяч рабочих мест. Мы стараемся делать так, чтобы крупные проекты становились нишей в том числе для малого и среднего предпринимательства. Например, общепит, помимо сервиса для граждан, системно занимается питанием тех, кто работает на больших проектах, крупных стройках. Стимулируем тему туризма, чтобы развивалась инфраструктура, в первую очередь для наших жителей. Пример этому - новый аэропорт: открылась первая очередь, будет и вторая. Но не было бы реконструкции аэропорта без турпотока, который постоянно растет. Средства от оказания туристических услуг остаются в бюджете малого предпринимательства, которое мы активно развиваем», – сказал Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что главная задача регионального правительства - сделать всё возможное, чтобы каждый предприниматель в Мурманской области чувствовал себя защищенным, и объявил о новых 5 мерах поддержки для МСП.

Так, вводится новый продукт – целевой микрозайм на приобретение франшизы. Условия предоставления - до 3 миллионов рублей на три года под 10,9%.

В 3 раза увеличен лимит по микрозаймам для начинающих предпринимателей. Теперь на старт своего дела можно получить до 3 млн рублей на срок до трёх лет по льготной ставке 10,9%.

Дополнительные средства направляются на оказание профессиональных услуг по льготной цене через Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Регион берёт на себя большую часть оплаты работы квалифицированных юристов и бухгалтеров для местных компаний.

Также вводится возможность для жителей региона посетить популярные туристические места Кольского Заполярья, – такой запрос часто звучит на встречах главы региона с жителями муниципалитетов. Северяне смогут ближе познакомиться с родным краем: для жителей стартует программа бесплатных экскурсий и охватит до 5 тысяч человек.

«Наша задача - сделать всё возможное, чтобы помочь нашему малому и среднему предпринимательству. И мы видим, что эта работа дает плоды. Мы продолжим биться за то, чтобы у арктических предпринимателей были послабления в фискальной политике, – эту дискуссию мы ведем на самом высоком уровне. Еще раз поздравляю вас с праздником! Ваша энергия, инициатива и ответственное отношение к делу – настоящий фундамент экономики нашего региона. Желаю вам успешной реализации всех намеченных планов, хорошей прибыли и процветания!», – сказал глава региона.

Несмотря на экономические вызовы средний и малый бизнес в Мурманской области показывает положительную динамику. С 2019 года количество предпринимателей в регионе увеличилось на 3,4%, и в 2026 году также продолжает расти, а число самозанятых граждан за это же время выросло в 9 раз.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568404/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 12 копеек, евро теряет 2,15 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять