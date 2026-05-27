В День предпринимательства Андрей Чибис озвучил 5 новых региональных мер поддержки бизнеса

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл расширенное заседание правительства Мурманской области, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. В заседании также приняли участие представители регионального бизнес-сообщества, в том числе было организовано подключение предпринимателей из муниципалитетов.

«Поздравляю с этим профессиональным праздником тех, кто не просто получает зарплату, а делает свое дело, борется со сложностями и добивается успеха, – это по-настоящему дорогого стоит. Вы создаете рабочие места, улучшаете жизнь северян. Конечно, основа нашей региональной экономики - это крупные промышленные и логистические проекты, но не может быть полноценной жизни, сервиса, довольных людей, если нет развития малого и среднего предпринимательства. Вам сейчас непросто, - много дополнительных издержек, большая фискальная нагрузка, но я хочу сказать огромное спасибо вашему большому сообществу за то, что преодолеваете все эти вызовы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Он отметил, что, несмотря на все сложности, появляются новые проекты, связанные с индустрией гостеприимства, общепитом, производством, региональные производители активно выходят на маркетплейсы и получают новую возможность себя реализовывать.

«Несмотря на все сложности, на то, что уже несколько лет мы живем в рамках санкционных ограничений, за последние 6 лет нам вместе удалось увеличить валовой региональный продукт в 2,3 раза, он составил 1,7 млн рублей на жителя. По этому показателю Мурманская область в топ-10 по стране. Благодаря новым проектам уже создано почти 10 тысяч рабочих мест. Мы стараемся делать так, чтобы крупные проекты становились нишей в том числе для малого и среднего предпринимательства. Например, общепит, помимо сервиса для граждан, системно занимается питанием тех, кто работает на больших проектах, крупных стройках. Стимулируем тему туризма, чтобы развивалась инфраструктура, в первую очередь для наших жителей. Пример этому - новый аэропорт: открылась первая очередь, будет и вторая. Но не было бы реконструкции аэропорта без турпотока, который постоянно растет. Средства от оказания туристических услуг остаются в бюджете малого предпринимательства, которое мы активно развиваем», – сказал Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что главная задача регионального правительства - сделать всё возможное, чтобы каждый предприниматель в Мурманской области чувствовал себя защищенным, и объявил о новых 5 мерах поддержки для МСП.

Так, вводится новый продукт – целевой микрозайм на приобретение франшизы. Условия предоставления - до 3 миллионов рублей на три года под 10,9%.

В 3 раза увеличен лимит по микрозаймам для начинающих предпринимателей. Теперь на старт своего дела можно получить до 3 млн рублей на срок до трёх лет по льготной ставке 10,9%.

Дополнительные средства направляются на оказание профессиональных услуг по льготной цене через Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Регион берёт на себя большую часть оплаты работы квалифицированных юристов и бухгалтеров для местных компаний.

Также вводится возможность для жителей региона посетить популярные туристические места Кольского Заполярья, – такой запрос часто звучит на встречах главы региона с жителями муниципалитетов. Северяне смогут ближе познакомиться с родным краем: для жителей стартует программа бесплатных экскурсий и охватит до 5 тысяч человек.

«Наша задача - сделать всё возможное, чтобы помочь нашему малому и среднему предпринимательству. И мы видим, что эта работа дает плоды. Мы продолжим биться за то, чтобы у арктических предпринимателей были послабления в фискальной политике, – эту дискуссию мы ведем на самом высоком уровне. Еще раз поздравляю вас с праздником! Ваша энергия, инициатива и ответственное отношение к делу – настоящий фундамент экономики нашего региона. Желаю вам успешной реализации всех намеченных планов, хорошей прибыли и процветания!», – сказал глава региона.

Несмотря на экономические вызовы средний и малый бизнес в Мурманской области показывает положительную динамику. С 2019 года количество предпринимателей в регионе увеличилось на 3,4%, и в 2026 году также продолжает расти, а число самозанятых граждан за это же время выросло в 9 раз.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568404/#&gid=1&pid=1