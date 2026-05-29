В День предпринимательства в Мурманске наградили «арктических инвесторов», успешно запустивших инвестиционные проекты на территории региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках церемонии награждения, приуроченной ко Дню российского предпринимательства, вручил знак «Арктический инвестор» 11 предпринимателям, успешно реализовавшим инвестиционные проекты на территории региона.

Для запуска своего дела предприниматели активно выбирают преференциальный режим Арктической зоны РФ, получая существенные налоговые и административные льготы. Это позволяет им быстрее запускать проекты и развивать бизнес в регионе. На сегодняшний день в Мурманской области зарегистрировано 314 резидентов АЗРФ, которые активно реализуют проекты в разных сферах экономики.

«Правительство Мурманской области продолжает поддерживать инвесторов, которые выбирают Мурманскую область для реализации своих проектов. Каждый из награжденных предпринимателей внес весомый вклад в развитие нашего региона, создав современную инфраструктуру и новые рабочие места. Надеюсь, что таких проектов будет появляться все больше и больше», — отметила заместитель губернатора Мурманской области — министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова.

Среди компаний, успешно запустивших инвестиционные проекты — объекты питания, сервиса, благодаря которым жизнь северян становится более комфортной, улучшается транспортная доступность, развивается сеть торговых и сервисных предприятий, появляются новые объекты общественного питания и гостиничного бизнеса.

Так, среди награжденных знаком «Арктический инвестор» — компания «Паллада», реализовавшая проект по строительству современного берегового комплекса для передержки холодноводных гидробионтов, компания «Порт-Сервис норд», запустившая предприятие по техническим испытаниям, ремонту и обслуживанию оборудования для водного транспорта в Мурманске.

В центре Мурманска компания «Арктика» успешно модернизировала здание под современную гостиницу «Асгард», что стало значительным вкладом в развитие гостиничного сектора региона. Объём инвестиций в проект составил порядка 110 миллионов рублей.

«Почти два года назад мы запустили инвестиционный проект, открыли гостиницу «Асгард» в самом центре города, вложив в нее больше ста миллионов рублей. Это проект мы реализовали, как резиденты АЗРФ, и пользуемся всеми налоговыми и административными льготами в рамках данного режима. Это помогло нам быстрее запуститься, и сегодня это современный отель, который принимает туристов со всего мира, к нам с удовольствием возвращаются. Мы рады, что наш проект отметили, это важно для каждого предпринимателя. Благодарим команду правительства за то, что все время сопровождают нас», – сказал обладатель знаком «Арктический инвестор, исполнитель директор ООО «Арктика» (гостиница «Асгард») Даниил Гребенюков.

Отдельное внимание уделено компаниям, развивающим сервис в удалённых от областного центра населённых пунктах. Так, сеть арктических АЗС «Ивекта» успешно запустила придорожные комплексы в Териберке, Апатитах и Кировске. В сфере общественного питания реализованы проекты сети пиццерий в Мурманске, открытие грузинского ресторана в Мончегорске и запуск кафе в селе Умба.

В 2023 году на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве уже состоялось вручение знака «Арктический инвестор», где были отмечены резиденты АЗРФ за их особый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Как отмечает Корпорация развития Мурманской области, до 10 июня открыт приём заявок на первый конкурс перспективных инвестиционных проектов. Он нацелен на поиск перспективных бизнес-идей и помощь их авторам в проработке проекта до нового уровня. Приём заявок открыт на Инвестиционном портале Мурманской области по ссылке.

