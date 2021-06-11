В День России центр Мурманска освободят от автомашин

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, будет запрещено движение транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 до 22 часов 12 июня;

– по улице Ленинградской -, от дома № 5/23 по улице Воровского, до улицы Профсоюзов - с 00 до 20 часов 12 июня;

– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 00 до 20 часов 12 июня;

– по улице Ленинградская - от дома №24 по улице Ленинградской до улицы Профсоюзов - с 00 часов 11 июня до 20 часов 12 июня.

Будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

– на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 до 22 часов 12 июня;

– по улице Ленинградской - от дома № 5/23 по улице Воровского, до улицы Профсоюзов - с 00 до 20 часов 12 июня;

– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 00 до 20 часов 12 июня;

– по улице Ленинградская - от дома №24 по улице Ленинградской до улицы Профсоюзов - с 00 часов 11 июня до 20 часов 12 июня.