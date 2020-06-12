В День России головная субмарина «Князь Владимир» войдёт в боевой состав 31-й дивизии подводных лодок на Северном флоте

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» войдёт в состав ВМФ России 12 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В День России, 12 июня, на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске состоится торжественная церемония приёма в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» и подъёма на нём военно-морского Андреевского флага», - сообщили в военном ведомстве.

В торжественной церемонии примут участие главком ВМФ Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Алексей Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

В оборонно-промышленном комплексе сообщили, что головная субмарина «Князь Владимир» 12 июня войдёт в боевой состав 31-й дивизии подводных лодок на Северном флоте.