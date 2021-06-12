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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.21 18:30

В День России губернатор Андрей Чибис принял участие в легкоатлетическом пробеге

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает важный государственный праздник – День России. По традиции в мурманской Долине Уюта легкоатлетический пробег объединил активных северян, ведущих здоровый образ жизни. Спортивное мероприятие поддержали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга, руководитель регионального Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

«Наша страна за многие века прошла разные испытания, но мы – страна победитель, мы – страна сильная и, конечно, страна единая. Я всем желаю делать все, чтобы Россия развивалась, а последующие поколения ни в чем не нуждались. Всех с праздником!» – сказал глава региона.

Перед массовым стартом участников пробега приветствовала заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVIII Олимпийских Игр Лариса Круглова. Именитая спортсменка пожелала землякам всегда двигаться только вперед, отметив, что здоровая нация – сильная Россия.

«Здорово, что в этот праздничный день в Долине Уюта собрались активные северяне, чтобы пробежать символические 500 метров, порадоваться в День России и заняться спортом. Было здорово!» – после праздничного пробега поделился впечатлениями губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в легкоатлетическом пробеге в Мурманске, инициированном партией «Единая России», приняли участие порядка 100 человек – представители Общественной палаты Мурманской области, региональных общественных организаций, политики, волонтеры и активисты, учащиеся школ, студенческая молодёжь.

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