В День России мурманчане приняли участие в развлекательной программе в центре города

На площади Пять Углов возле главной сцены работали интерактивные площадки со спортивными, интеллектуальными и игровыми активностями.

Пришедшие на праздник гости водили хороводы, участвовали в мастер-классах. Для всех желающих работали фотозоны, а на ярмарке мастеров можно было приобрести памятный сувенир.

Также для мурманчан выступили артисты Уральского народного хора, творческих объединений города и группа «Колотый лёд».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25151&page=1