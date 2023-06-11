В День России в центре Мурманска введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 2104 введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, освободить от транспорта:

— ул. Ленинградскую - от ул. Профсоюзов до въезда на парковку перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 до 23 часов 59 минут 12 июня;

— ул. Воровского - от просп. Ленина до дома № 13 по ул. Воровского - до 23 часов 59 минут 15 июня;

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 до 23 часов 59 минут 12 июня;

— ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 00 до 19 часов 12 июня.

Запрещено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

— по ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до въезда на парковку перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 10 до 23 часов 59 минут 12 июня;

— по площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 10 до 23 часов 59 минут 12 июня;

— ул. Воровского - от просп. Ленина до дома № 13 по ул. Воровского - до 23 часов 59 минут 15 июня;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 10 до 19 часов 12 июня.