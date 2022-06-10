В День России в муниципалитетах Мурманской области пройдут народные гулянья

В эти выходные Мурманская область вместе со всей страной будет отмечать День России. К празднованию присоединятся муниципальные образования Кольского Заполярья.

Так, в Гаджиево праздничный день пройдёт шествие по центральной улице, в Полярном организуют уличную дискотеку «Россия – территория молодежи!», в Североморске – праздничный концерт «Россия – многогранна!», а в Апатитах горожанам и гостям города предложат принять участие в акции «Россия нарядная». В рамках мероприятия состоится мастер-класс по росписи матрешек-магнитов в национальных костюмах народов Российской Федерации.

Жителей и гостей Кировска приглашают 12 июня на танцевальный флешмоб «Хибинский хоровод», посвященный году культурного наследия народов России. В Мончегорске в этот день наградят победителей конкурса детского художественного творчества «Славься, мой Мончегорск» в честь присвоения почётного звания «Город трудовой доблести».

На набережной города Колы 12 июня состоится XXI Фестиваль полярного дня, в рамках которого будут работать выставка декоративно-прикладного творчества. В программе также запланированы акция «Российский триколор» и Всероссийский исторический квест «Объединяющая народы», организованный совместно с движением «Волонтёры Победы». Мероприятие продолжит Слёт молодёжных движений, который объединит инициативные творческие группы молодых северян.

Кроме того, в рамках празднования Дня России в 10 муниципальных образованиях проходит Всероссийская акция «Мы – граждане России!», в ходе которой состоится торжественное вручение первого паспорта Российской Федерации 14-летним жителям региона.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, подробности о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России, можно найти на электронных ресурсах муниципальных образований и учреждений культуры Кольского Заполярья.