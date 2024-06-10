В День России в Мурманске впервые пройдёт межрегиональный праздник плотницкого искусстваВ Мурманске на Пяти Углах пройдёт масштабный фестиваль ко Дню молодёжи
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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.24 17:30

В День России в Мурманске впервые пройдёт межрегиональный праздник плотницкого искусства

В этом году в Мурманской области ко Дню России приурочено проведение межрегионального праздника плотницкого искусства. 11 и 12 июня мероприятие, организованное областным художественным музеем при поддержке регионального правительства, соберёт народных мастеров, самодеятельных художников и музейщиков из разных уголков страны.

11 июня состоится Научно-практическая конференция «Искусство обработки дерева, которая соберёт специалистов и энтузиастов для обсуждения актуальных вопросов развития традиционных народных ремёсел на современном этапе. Участниками станут свыше 50 умельцев и экспертов не только из Мурманской области, но и из Нижнего и Великого Новгорода, Карелии, Вологодской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Праздник проводится в Мурманске впервые и способствует популяризации плотницкого искусства – как и событие, посвящённый почитанию Трифона Печенгского, которое многие годы проводилось в Никеле. Устанавливая связь между этими событиями, мы планируем организовать выезд заслуженных экспертов нашего праздника в Трифоно-Печенгский монастырь», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова на оперативном совещании регионального правительства.

12 июня на улице Воровского пройдут мастер-классы от народных мастеров РФ и конкурс плотницкого искусства. Часть изделий, созданных на конкурсе, в качестве малых архитектурных форм украсит старинное поморское село Умба к фестивалю фольклора «Беломорье», который пройдёт совсем скоро – 6 и 7 июля. Мероприятия будут сопровождаться игровыми программами и выступлениями народных и фольклорных коллективов, организованными областным Дворцом культуры имени Кирова. На торжественной церемонии закрытия праздника выступит вокальный ансамбль студентов кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры «Родник».

«Кроме того, в День России с 11.00 до 17.00 на площади Пять Углов развернется традиционное народное гуляние. Будут работать: фотовыставка «Моя семья», организованная совместно с Русским географическим обществом, этническая выставка старинного российского быта.  Для гостей праздника будут организованы спортивные и игровые площадки, зоны для мастер-классов и других активностей. На главной сцене будут выступать лучшие творческие коллективы Мурманска и области», – рассказала глава регионального минкульта.

В целом с 10 по 12 июня учреждения культуры региона проведут более 150 информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий, участниками которых станут свыше 25000 человек. На центральных площадях муниципалитетов по традиции запланированы праздничные программы, народные гуляния и концерты с участием местных артистов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, совместно с региональными комитетом по молодёжной политике и региональным Минобром учреждения культуры в эти дни проводят ряд мероприятий: возложения цветов и поднятия флагов в знаковых местах муниципалитетов, торжественные церемонии вручения первых паспортов, раздача ленточек-триколоров, поздравительные письма для участников СВО, акция «Флаги России» и т.д. В областных учреждениях культуры в преддверии праздника также проводятся познавательные программы и интеллект-викторины о культурных особенностях народов России, работают тематические книжные и музейные выставки.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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