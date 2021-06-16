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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.21 16:30

В День России в Мурманской области появились новые «Сады памяти»

12 июня Мурманская область присоединилась к масштабным мероприятиям в рамках международной акции «Сад памяти». В этот день они прошли по всей России. Напомним, цель акции – увековечить память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, высадив деревья. Оргкомитет акции сообщил уже о 30 миллионах высаженных деревьев. Несмотря на то, что цель достигнута, в связи с климатическими особенностями высадки продолжаются в ряде регионов от Мурманской области до Камчатки.

Наиболее масштабное мероприятие в Мурманской области состоялось на территории Тайбольского участкового лесничества, где высадили 1200 сеянцев сосны. Новые деревья появились в Оленегорске у Сквера Ветеранов войны и труда, где посадили сирень, увековечивая подвиг Защитников Заполярья.

В Заозёрске прошла высадка на территории мемориального комплекса «Братская могила погибшим советским воинам 1941-1944 гг.», посвященная героическому экипажу скоростного бомбардировщика 137 авиаполка ВВС 14-й армии, погибшему в воздушном бою в небе Заполярья 21 июля 1941 года. Также международная акция «Сад памяти» состоялась и на городской Аллее Славы, в сохранение памяти о героическом прошлом и настоящем военно-морского флота СССР и России.

«Международная акция «Сад памяти» – это не только прекрасное мероприятие, объединяющее людей, но и возможность отдать дань памяти и уважения миллионам погибших в войне, внести свой вклад в сохранение исторической памяти и исторического наследия России. Радостно видеть, что традиция высаживать деревья на землях лесного фонда продолжается, а количество участников акции увеличивается с каждым годом – это значит, что память о подвиге советского народа передается из поколения в поколение», – отметила заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Екатерина Туйчиева.

 

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