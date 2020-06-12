В День России в Североморске, на мысе Алыш, торжественно подняли государственный флаг

В столице Северного флота, на мысе Алыш, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, приуроченная к празднованию Дня России. В митинге принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Североморск не случайно был выбран главной площадкой для проведения областного митинга и подъёма государственного флага. Как отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков, флотская столица не только в масштабах области, но и в масштабах страны занимает особенное место.

«Поздравляю всех с Днём России, с тем, что у нас сильная страна, сильный народ и мощные вооружённые силы - Северный флот, который обеспечивает нашу независимость суверенитет и безопасность. Поздравляю всех с праздником и призываю делать все, чтобы наша страна процветала, развивалась многие века и чтобы мы были достойны предыдущих поколений и примером для будущих!», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также поздравил флот с пополнением - новой атомной подводной лодкой «Князь Владимир», на которой сегодня в Северодвинске подняли Андреевский флаг.

- Я желаю всем здоровья и дальнейших успехов на благо нашей Родины – России. Не могу не отметить, что сегодня, в этот торжественный день, в Северодвинске под руководством Главнокомандующего ВМФ прошло очень значимое мероприятие – подъём Андреевского Военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Владимир». Северный флот был и остаётся на страже обороноспособности, обеспечения целостности нашего государства на Арктических рубежах и на просторах мирового океана в целом, - выступая на митинге, отметил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин.

- Североморск не просто военный гарнизон – главная база Северного флота, самого мощного флота России. В нашем городе несут службу люди, которые ежедневно решают важнейшие государственные задачи, защищают интересы страны. Уверен в том, что патриотизм - в крови у каждого североморца. И молодёжь, которая видит, как трепетно взрослые относятся к истории и служению Родине, обязательно сохранит и приумножит эти традиции. Нам есть, чем гордиться! С праздником! Мира, добра и благополучия, - сказал Владимир Евменьков, руководитель муниципалитета.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в нашем регионе праздничные мероприятия, посвященные Дню России, – выставки, концерты, акции и флешмобы проходят сегодня в онлайн формате. 12 июня Кольское Заполярье присоединилось к общероссийскому флешмобу #МыРоссия. Коллективы художественной самодеятельности областного Дворца культуры имени С.М. Кирова организовали мини-концерты во дворах. Также северяне смогли присоединиться к онлайн-викторине «Сделано в России», принять участие во флешмобе по созданию картины «День России», посетить виртуальную выставку «На Мурмане снимается кино» о художественных фильмах, снимавшихся в Заполярье.