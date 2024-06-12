В День России юным мурманчанам торжественно вручили паспорта в областной Думе

На церемонию вручения главного документа нашей страны - паспорта гражданина Российской Федерации - четырнадцатилетним мурманчанам 12 июня в большом зале заседаний регионального парламента собрались представители Думы, УМВД по Мурманской области, общественной организации «Движение Первых». Разделить важность и торжественность момента пришли и родители школьников.

- Символично, что эта торжественная церемония проходит в День России в Мурманской областной Думе – единственном законодательном и представительном органе государственной власти нашего заполярного региона, - сказал в своём приветствии глава регионального парламента Сергей Дубовой. - В этом году Думе исполняется 30 лет. По законам, принятом в этом зале, живёт наш регион. Уверен, что вы также внесёте свой вклад в развитие Мурманской области, будете добросовестно учиться и работать на благо нашей Родины. Вместе с паспортом в ваши руки вверяется её будущее. Желаю вам своим трудом и делами укреплять авторитет своей малой Родины, города-героя Мурманска, нашего северного региона и всей России.

Тёплые пожелания и слова приветствия юным мурманчанам прозвучали также от начальника УМВД по Мурманской области Алексея Веселовского, заместителя председателя совета регионального отделения «Движение Первых» Никиты Тихомирова, руководителя аппарата областной Думы Светланы Виденеевой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30328/