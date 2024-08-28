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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.24 17:30

В День российского кино на первой Московской международной неделе кино вице-губернатор Елена Дягилева презентовала уникальную региональную программу «Зелёный экран»

В Москве проходит первая международная неделя кино. До 28 августа на 100 площадках в разных районах столицы демонстрируют более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино- и анимационных проектов. В деловой программе – панельные дискуссии, презентации проектов, круглые столы и другие мероприятия с участием свыше 100 представителей различных субъектов России, профильных федеральных ведомств, а также экспертов из более чем 40 стран.

В ходе экспертной презентации «Устойчивость в кинопроизводстве: миф или реальность?» заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева рассказала представителям киносообщества о программе «Зелёный экран», разработка которой по поручению главы региона Андрея Чибиса началась в 2023 году.

«Наша цель – сделать Заполярье одним из самых комфортных для работы кинобизнеса регионов. Но активизация съёмочного процесса увеличивает техногенную нагрузку на хрупкую природу Арктики. Поэтому Мурманская область первой в стране запускает уникальный механизм продвижения съёмок экологически устойчивым способом. При использовании конкретных механизмов «Зелёный экран» можно достичь результата – создать кассовое кино, яркий сюжет или интересный авторский проект, минизировав антропогенное и техногенное воздействие», – подчеркнула вице-губернатор.

Инициатива Мурманской области уже получила поддержку со стороны экспертов индустрии. В 2023 году на полях Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о сотрудничестве в реализации программы «Зелёный экран» между правительством региона и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Свои подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.

В своём выступлении Елена Дягилева познакомила участников трека с результатами региональной программы по развитию креативной индустрии. Она отметила, что регион всегда был популярен среди киносообщества, приведя в пример картины Александра Роу, которые он снимал недалеко от Апатитов, Кировска и Оленегорска, а также ленту «Левиафан», ставшую в определенном смысле драйвером развития Териберки. Заполярье ценят, прежде всего, за транспортную доступность и разнообразие ландшафтов, благодаря которому можно реализовать практически любую идею – от исторической ленты до фантастического кино. Но комплексный подход к развитию индустрии, который реализуется при поддержке губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области с 2020 года, позволил существенно продвинуть вперёд креативную экономику Заполярья. Если в среднем раньше в Мурманской области снимали 1,5 ленты в год, то сейчас здесь ежегодно реализуется более 20 проектов. И в эту статистику не входит большое число телевизионных передач, рекламных роликов или, например, видеоконтента для блогов. Механизмы системной поддержки не только укрепили имиджевые позиции региона, но и обеспечили устойчивый экономический эффект. Если сравнить объём средств, которые суммарно оставляют в Заполярье кинокомпании, с объёмом инвестиций из областного бюджета, получается, что каждый вложенный рубль позволяет привлекать 4,6 рубля в местную экономику.

«Наряду с привлечением представителей киноиндустрии в область, и, как следствие, развитием креативной экономики и территорий, основная задача регионального стратегического плана «На Севере – жить», нашей народной стратегии, обеспечить постоянный рост качества жизни населения. В том числе, создавая новые возможности для локального бизнес-сообщества и творческих северян. Для этого мы организуем киношколы, поддерживаем грантами молодых авторов картин и, конечно, привлекаем бизнес к реализации проектов», – поделилась Елена Дягилева.

Вице-губернатор подчеркнула, что одним из основополагающих принципов экологически чистого кинопроизводства за Полярным кругом является активное использование локальных ресурсов, в том числе человеческих. И цель «Зелёного экрана» – сократить количество ввозимого в Мурманскую область кинооборудования, монтажа и демонтажа декораций, персонала, чтобы в итоге сократить объём углеродного следа. Вовлечение местного населения означает, в том числе, создание дополнительных возможностей для северян. Например, как отметила Елена Дягилева, ещё больше жителей региона смогут попробовать себя в кинопрофессиях или развить своё дело, создавая декорации, обеспечивая логистику или питание для съёмочных групп.

«По сути «Зелёный экран» – платформа для взаимодействия кинематографистов, желающих снимать в Арктическом регионе, и локального бизнес-сообщества. То есть сохранение хрупкой природы обеспечит ещё и дополнительное развитие территорий. Проект разработан для Мурманской области, но информация, содержащаяся в нём, точно может быть масштабирована на всю АЗРФ. Более того, подход применим и значим для профессионалов, осуществляющих съёмки в любом субъекте страны или за её пределами», – подытожила вице-губернатор.

В завершении выступления Елена Дягилева анонсировала старт первого в стране конкурса среди тех, кто снимает кино и профессионально создает видеоконтент, разделяя при этом подход Мурманской области к важности экологически устойчивого кинопроизводства. Приём заявок на участие в конкурсе на присуждение знака «Зелёный экран» начнётся 1 сентября и будет проходить до 21 октября. При этом, понимая, что «весовые категории» участников могут быть не равны, организаторы готовы рассмотреть практически весь спектр проектов: от полнометражного документального или художественного фильма до музыкальных клипов и контента на онлайн-площадках. Церемонию награждения победителей конкурса «Зелёный экран» планируется провести в ноябре, а в дальнейшем ежегодно отмечать лидеров этого направления.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробно о составляющих программы рассказала директор Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова. Она представила руководство по организации съёмок экологически устойчивым способом, которое включает практические советы и прикладные инструменты для снижения антропогенной и техногенной нагрузок. Оценить эффективность применяемых механизмов позволит калькулятор углеродного следа «Кладония», разработанный специально для российской киноиндустрии.

«Разработка проекта «Зелёный экран» – результат совместной работы кинематографистов, экологов, программистов и представителей различных профильных ведомств. Это уникальный технологический продукт, созданный при поддержке правительства Мурманской области, впервые в России. Горжусь тем, что его внедрение началось именно в нашем регионе. Таким образом Заполярье становится стартовой площадкой для организации проектов устойчивого кинопроизводства в Арктике», – отметила Светлана Солдатова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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