В День российского предпринимательства Андрей Чибис наградил победителей конкурса «Губернаторский стартап»

В День российского предпринимательства глава области Андрей Чибис вручил дипломы победителям ежегодного конкурса «Губернаторский стартап». Торжественная церемония награждения прошла в Мурманске в рамках расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области.

«Программа, которую мы запустили в прошлом году – «Губернаторский стартап», уже показала свою эффективность. В этот раз на конкурс поступило 144 заявки – это реальный показатель того, что новая форма поддержки востребована и популярна среди предпринимателей Заполярья, – сказал губернатор, приветствуя представителей регионального бизнес-сообщества. – Поздравляю всех с Днем предпринимательства и желаю уверенности в своих силах, крепкой деловой репутации и, конечно, процветающего бизнеса, который приносит вам удовлетворение, а обществу – пользу».

Субсидию из областного бюджета до 1 млн рублей на воплощение в жизнь смелых идей получат авторы 14 проектов – индивидуальные предприниматели и физические лица, не зарегистрированные в качестве СМСП. В число лучших предпринимательских инициатив вошли проекты по производству кованной мебели, пельменей из оленины и вареников из северной ягоды, а также открытие зоогостиницы для домашних питомцев, кабинета УЗИ, пекарни, цеха по переработке дикоросов и другие.

На встрече, которая проходила в офлайн- и онлайн-формате, вице-губернатор Ольга Кузнецова представила участникам набор государственных мер поддержки бизнеса и рассказала об основных тенденциях развития предпринимательства на территории Мурманской области. Затем в формате «свободного микрофона» собравшиеся задали губернатору волнующие вопросы, которые в основном касались дополнительных мер помощи, в частности, в ЗАТО, высказали пожелания и поделились идеями.

В ходе дискуссии, которая длилась два часа, Андрей Чибис поблагодарил предпринимательское сообщество за упорную и результативную работу в период действия ограничительных мер по COVID-19. В 2020 году Мурманская область, как и вся Россия, столкнулась с серьёзными экономическими вызовами. Но, по мнению главы субъекта, благодаря совместным усилиям удалось «удержать на плаву» малый и средний бизнес.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за активное и плодотворное сотрудничество в решении социально-экономических задач, стоящих перед регионом, и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства Андрей Чибис вручил ИП, руководителям бизнес-объединений и организаций инфраструктуры поддержки МСП 13 Благодарственных писем губернатора Мурманской области.

«За каждым положительным экономическим показателем и каждой цифрой стоит четкая и слаженная работа команды. Пандемия показала, что у наших северных предпринимателей сильный характер. Сейчас созданы новые возможности, которые помогают им развиваться. В самое тяжелое время правительство региона оказало серьезную поддержку. Так, более 5000 заполярных предпринимателей получили финансовую помощь на выплату заработной платы, льготные займы, мы и сегодня через «Губернаторский стартап» продолжаем поддерживать развитие новых проектов. Самое главное, нам удалось добиться льготных условий не только для крупного, но и для субъектов малого и среднего бизнеса. Приятно, что на подобных встречах, которые я провожу регулярно, все меньше и меньше звучат проблемы, а все чаще наши земляки делятся своими успехами и рассказывают о проектах, которыми они живут», – резюмировал итоги встречи Андрей Чибис.