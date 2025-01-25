В День российского студенчества в Мурманске пройдут мероприятия для молодёжи областного центра

25 января в 17.00 в Молодёжном центре гражданских инициатив «СОПКИ на улице Софьи Перовской, 39 пройдёт турнир-фестиваль настольных игр. Его участники смогут познакомиться с современными популярными настольными играми и проверить свои способности.

День студента, приглашаем студенческую молодежь, жителей и гостей заполярной столицы на увлекательное мероприятие в

В субботу, 25 января, в 19.00 в Центре современного искусства «СОПКИ,21А» состоится лекция специалиста отдела информации по культуре и искусству областной «Научки» Владимира Зевакина, который расскажет участникам встречи, откуда берут начало древние мифы о распахнутых вратах в потусторонний мир на территории Скандинавии, какая нечисть скрывается в хвойных лесах и величественных фьордах, где обитает Эльфийский Король и как зовут самую злобную ведьму таинственного севера.

Также на встрече участники смогут обсудить скандинавский фольклор, послушать волшебные баллады и даже получить полное пособие по выживанию на берегах скандинавского полуострова.

А 26 января в 14.00 в Центре развития волонтёрского движения «ДОБРО» на улице Ломоносова, 17/1 пройдет мероприятие, на котором молодые северяне расскажут познавательные и весёлые истории студенческой жизни. Для участия требуется предварительная запись по ссылке: https://dobro.ru/event/11023861#11266141.

О других мероприятиях, проводимых Объединением молодёжных центров, можно узнать по ссылке: https://vk.com/molodezh51.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29242&page=1