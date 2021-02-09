В День российской науки молодые учёные и исследователи региона представили свои проекты

Вчера в режиме онлайн состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса с молодыми учёными и исследователями. В рамках мероприятия, приуроченного ко Дню российской науки, школьники, обладатели именных стипендий, победители и призёры научных конкурсов, презентовали свои проекты.

«Надеюсь, что те ребята, которые живут в нашем Заполярье, и дальше будут добиваться высоких результатов в научных исследованиях. Это добавляет нам новых инициатив, связанных с поддержкой молодых учёных. Мы стараемся сделать так, чтобы наша высшая школа становилась одной из самых передовых», – отметил Андрей Чибис.

Так, старшеклассники представили проекты по созданию оптического прибора для профилактики нарушений зрения, по разработке приложения для удобного поиска книг «BOOKCROSS» и комплекса с беспилотным летательным аппаратом для поиска и спасения людей и др. В рамках встречи выступили представители региональных вузов, технологических компаний и научных организаций, оказывающих поддержку научно-исследовательской деятельности молодёжи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона добавил, что в этом году правительство Мурманской области выделит порядка 4,5 млн рублей для поддержки научной̆ деятельности молодых учёных. Средний грант составит порядка 400 тысяч рублей, а получить его смогут не менее 10 исследователей для реализации конкретной научной работы.