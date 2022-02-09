В День российской науки заместитель губернатора Юрий Фомин поздравил молодых исследователей и учёных МГТУ

Вчера заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин посетил Мурманский государственный технический университет и поздравил руководство, учёных и студентов вуза с Днём российской науки.

Вице-губернатор посетил расположенный на территории МГТУ уникальный для нашего региона акваинжиниринговый центр. Как рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой биологии и водных биоресурсов университета Пётр Кравец, для развития столь важной отрасли региональной экономики, как аквакультура, нужны высококвалифицированные кадры, проведение научных исследований, и акваинжиниринговый центр предоставляет такие возможности. На его базе не только отрабатываются различные технологии по выращиванию рыбы, но и проводятся практические занятия для будущих специалистов в сфере аквакультуры и водных биоресурсов.

Международный проект, созданный при участии специалистов из России, Норвегии, Финляндии и Швеции в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик» после завершения всех необходимых процедур сможет стать лабораторией для исследования методов выращивания арктического гольца – ценной, но малодоступной в нашем регионе рыбы, осетровых и лососевых пород.

Перспективы развития логистики в нефтегазовой отрасли, мотивация студентов, привлечение молодых людей в науку, грантовая поддержка проектов молодых учёных, создание новых рабочих мест и трудоустройство – такие вопросы с Юрием Фоминым в неформальной беседе обсудили главные герои Дня российской науки – молодые исследователи МГТУ. На встрече присутствовала и.о. ректора МГТУ Мария Князева.

«Сегодня наряду с традиционными для морского университета направлениями, связанными с управлением водным транспортом и технической эксплуатацией флота, в МГТУ ведутся исследования в сфере планирования территорий, химии и экологии, арктических минеральных и углеводородных ресурсов, арктической биологии и переработки биоресурсов», – отметила Мария Князева.

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин подчеркнул важность научно-исследовательской деятельности как ключевого фактора развития региона.

«Безусловно, в наших интересах увеличение количества специалистов данного кластера. Чем больше мы проводим фундаментальных и прикладных исследований, тем быстрее растёт экономика. Не могу не отметить вклад областных вузов МАГУ и МГТУ в науку, в том году суммарно было проведено порядка 60 исследований. И эта цифра должна возрасти. Всех ещё раз поздравляю с Днём российской науки. Желаю новых идей, открытий и крепкого здоровья» – сказал вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, во встрече с заместителем губернатора Мурманской области приняли участие заведующая НИЛ «Химия и технология морских биоресурсов» Дарья Колотова, младший научный сотрудник НИЛ «Химия и технология морских биоресурсов» Андрей Глухарев, младший научный сотрудник НИЛ «Логистика в Арктике» Екатерина Никифорова, заведующий лабораторией кафедры автоматики и вычислительной техники Никита Потапов, студент кафедры электрооборудования судов Евгений Пышко, инженер, НИЛ «Химия и технология морских биоресурсов» Ксения Савкина, заместитель руководителя студенческого научного сообщества, студент кафедры автоматики и вычислительной техники Максим Емашев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439360/#&gid=1&pid=1