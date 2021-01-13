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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.21 16:00

В День российской печати чествуют журналистов «Североморских вестей»

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и управляющий делами администрации флотской столицы Виктор Самойлик 13 января поздравили творческий коллектив муниципальной газеты «Североморские вести» с Днём российской печати.

Коллектив газеты «Североморские вести», возглавляемый Еленой Захаровой, отличает высокий профессионализм, творческое отношение к подготовке каждого номера печатного издания, которая в 2022 году отметит своё 50-летие. Достаточно сказать, что в областном журналистском конкурсе имени Н.А. Бакшевникова «Север на уровне сердца» журналисты этой газеты в различных номинациях завоевали 5 наград. Как и положено руководителю творческого коллектива, пример коллегам подала главный редактор газеты «Североморские вести» Елена Захарова, занявшая 1, 2 и 3 места в трёх разных номинациях конкурса. Иванна Микитенко заняла 1-е место, а Любовь Чебану – 2-е место престижного журналистского конкурса. Ещё в одном областном журналистском конкурсе «Север помнит», посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне фотожурналист Лев Федосеев занял 2-е место. Естественно, журналисты такого уровня не могут выпускать плохую газету, которая выходит тиражом в 3000 экземпляров и распространяется бесплатно. С 31 июля газета выходит в цвете. 

Из газеты жители флотской столицы получают сведения о важнейших событиях в городе, официальную информацию, комментарии должностных лиц муниципалитета по актуальным проблемам, волнующих население, о своих земляках, добившихся успехов на производстве, в спорте, в творчестве.

Евгений Алексеев и Виктор Самойлик высказали немало добрых слов в адрес коллектива редакции, пожелав новых творческих успехов, и вручили подарки. 

 

 

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