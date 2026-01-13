В День российской печати в Мурманске прошла встреча губернатора Андрея Чибиса с журналистами

Сегодня, в День российской печати, Андрей Чибис встретился с руководителями ведущих СМИ региона, а также почётными работниками СМИ Мурманской области. Губернатор поздравил собравшихся с профессиональным праздником и подчеркнул, что благодаря их ежедневному напряженному труду у северян всегда есть доступ к своевременной и объективной информации.

«СМИ по праву называют четвёртой властью. От вашей работы зависит социальное самочувствие людей, их настроение и готовность менять свою жизнь и жизнь региона к лучшему. Это наша с вами общая социальная ответственность», - подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис особо отметил, что запретных тем для обсуждения нет, - журналистам очень важно понимать, что происходит в регионе, какие проблемы существуют и как они решаются. Представителей СМИ интересовали вопросы из самых разных сфер жизни региона – экономики, ЖКХ, благоустройства и социальной сферы. Журналисты отметили позитивные изменения в Мурманской области и сами озвучили ряд предложений по улучшению жизни на Кольском Севере.

«Команда регионального правительства работает практически круглосуточно, без выходных и праздников, чтобы в условиях санкционного давления и экономических рисков делать всё, чтобы развитие региона не останавливалось. Перед нами стоит общая задача – обо всем информировать наших земляков, чтобы они понимали, какие усилия прикладываются для того, чтобы позитивные изменения происходили как в областном центре, так и в маленьких гарнизонах. От всей души благодарю вас за профессионализм, честность, стремление к постоянному развитию, поиск новых форматов и способов донести до читателя, зрителя, слушателя важную и востребованную информацию», – сказал Андрей Чибис. В ответ журналисты поблагодарили губернатора и коллектив министерства информационной политики Мурманской области за оперативный отклик и внимание.

В рамках встречи состоялась церемония награждения, – звание и знак «Почётный работник СМИ Мурманской области» вручены главному редактору газеты «Кольское слово» Оксане Погорецкой и редактору отдела редакции газеты флота «На страже Заполярья» Владимиру Левчуку.

