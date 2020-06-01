В день рождения Северного флота на мысе Алыш торжественно подняли Андреевский флаг

В праздничной церемонии приняли участие представители администрации муниципалитета, городского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», руководство Совета депутатов Североморска.

- Сегодня флот отмечает свою 287 годовщину. В этот день мы всегда вспоминаем его историю. Моряки-североморцы проявили мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны, улицы нашего города носят имена героев. Сегодня флот активно развивается, пополняется новыми боевыми кораблями. Его заслуги высоко оценены руководством страны – в конце прошлого года Северный флот был награждён орденом Ушакова - флотоводца, который не потерпел ни одного поражения. Славные боевые традиции продолжают воины-североморцы и сегодня, поздравляя их с праздником, хочу пожелать повышения воинского мастерства, благополучия и здоровья, - отметил важность праздника председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.