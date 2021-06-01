В день рождения Северного флота на мысе Алыш торжественно подняли Андреевский флаг

В торжественной церемонии приняли участие начальник военно-политического управления СФ капитан 1 ранга Геннадий Прохоров, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, управляющий делами администрации ЗАТО г.Североморск Виктор Самойлик, депутаты Совета депутатов, военнослужащие, представители администрации, волонтёры.

- Каждый из нас испытывает особые чувства при подъеме военно-морского флага. В день рождения Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота они трепетные вдвойне. Северный флот был и всегда будет гордостью для жителей Кольского Заполярья, а для нас, жителей Североморска, - в особенности. На сегодняшний день Краснознаменный Северный флот решает сложнейшие задачи на морских просторах, в водных глубинах и в небе. Но в основе флота безусловно люди, люди в погонах, которые выполняют непростые задачи в условиях Крайнего Севера. Благодаря их доблести и самоотверженности крепится боеготовность - страна находится в безопасности. Сегодня наши поздравления - в первую очередь людям в погонах. Низкий поклон и благодарность вам! Крепкого здоровья, благополучия, надежного тыла! – отметил капитан 3 ранга запаса Юрий Шадрин.