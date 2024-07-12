В День рыбака в Мурманске ярмарку «Наша рыба» «приправят» выступлением рок-группы «Чиж & Co» и «СерьГа»

В этом году День рыбака отметят в заполярной столице уже в 60-й раз. Специальными гостями праздника 14 июля станут известные российские рок-группы «Чиж & Co» и «СерьГа».

В 15.00 на площади Пять Углов стартует насыщенная развлекательная программа с участием заполярных танцевальных и вокальных коллективов, а также начнут работу тематические интерактивные площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых.

На Ленинградской улице для гостей и жителей Мурманска в День рыбака с 12.00 до 21.00 будет открыта ярмарка «Наша рыба», где местные производители представят широкий ассортимент рыбной продукции и морских деликатесов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.