В День семьи, любви и верности мурманский ЗАГС ждёт молодожёнов

8 июля россияне традиционно отмечают День семьи, любви и верности.

— Несмотря на то, что в этом году 8 июля выпадает на понедельник, выходной для большинства органов ЗАГС, было решено не лишать влюбленных возможности оставить прекрасные воспоминания в столь светлый праздник, — поделился глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Подать заявление на государственную регистрацию заключения брака 8 июля 2024 года необходимо не позднее 6 июня.

Дополнительную информацию о способах подачи заявления можно узнать по телефону (8152) 25-24-26.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27138&page=1