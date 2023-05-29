В День Северного флота стартует автопробег от Североморска до Кронштадта

1 июня, в День Северного флота, с Приморской площади города флотской столицы стартует автопробег Североморск – Северодвинск - Кронштадт.

Участники автопробега, посвящённого 290-летию образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота, из Североморска, Мурманска, Полярного, Сегежи, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Минска за 10 суток преодолеют 3200 километров пути.

В военно-морских базах Северного флота - в Североморске и Северодвинске, а также на финише в Кронштадте будет проведено торжественное разворачивание копии Андреевского флага площадью 290 квадратных метров.

В составе 20-ти экипажей ветераны и гражданский персонал Северного флота, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468710@egNews