В День Северного флота в Североморске пройдёт патриотическая акция «Zа ВМФ!»

1 июня, в День Северного флота, на Приморской площади Североморска состоится патриотическая акция-концерт «Zа ВМФ!» в поддержку Военно-морского флота России и специальной военной операции по защите Донбасса.

Планируется, что в акции примут участие представители командования Северного флота, руководства Мурманской области, военнослужащие, юнармейцы и жители города Североморска.

Отметим, 29 апреля в главной базе Северного флота прошёл митинг-концерт под названием «Zа Мир без нацизма». Акция была посвящена памяти жертв фашистских карателей – украинских националистов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, патриотический концертный тур прокатился по всем флотам страны. Выступления известных артистов России и Донбасса прошли в День Черноморского флота – в Севастополе. Во Владивостоке – в День Тихоокеанского флота. 18 мая – в День Балтийского флота концерт «Zа ВМФ!» состоялся в Калининграде. 28 мая – в дагестанском Каспийске, где достраивается база Каспийской флотилии. В этот День пограничника поздравления получали военные моряки-каспийцы и военнослужащие морских частей пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан.

Со сцены звучали патриотические песни, музыка военных лет, выступали Ольга Кормухина, ST, Сергей Войтенко и группы «Баян-Микс» и «ПослеZавтра», а также: вокалистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна Наталья Качура и Кристина Деваль, гвардии старший лейтенант 20 МС Бригады ЛНР солист ансамбля армейского корпуса «Новороссия» Роман Разум.

В Североморске ожидается выступление Дениса Майданова.

В ходе концертов проходили интерактивные акции «Кораблик победы» и «Родной герой». В первой - дети и молодежь со всей страны смогли написать письма для участников спецоперации. Листочки, свернутые «корабликами», будут отправлены бойцам, участвующим в боевых действиях. Во второй акции каждый желающий смог записать короткий ролик с рассказом о своем герое-моряке - отце, брате, сыне, флотской династии.

Североморским концертом трёхнедельная патриотическая акция «Zа ВМФ!» будет завершена.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/