В День славянской письменности и культуры в Мурманске пройдут тематические мероприятия

24 мая в Мурманске пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня славянской письменности и культуры.

В 11 часов на Аллее писателей перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой пройдёт церемония открытия памятного бюста писателю Виктору Тимофееву (ул. Капитана Буркова, 30).

В полдень на площади у памятника Кириллу и Мефодию состоится праздник «Слово» (ул. Софьи Перовской, 21а). Начало праздника ознаменует колокольный перезвон и торжественный молебен, также в ходе мероприятия состоится награждение победителей областного конкурса творческих работ школьников «VideoСЛОВО», в рамках которого дети создавали видеоролики о творчестве русских писателей.

В 15 часов в Мурманской областной научной библиотеке состоится международный телемост «Мурман-Балканы». Его участниками станут писатели, деятели культуры, журналисты и общественные деятели из России, Болгарии, Сербии и Белоруссии.

Также в 15 часов в Мурманском колледже искусств начнется ежегодный праздничный хоровой концерт (ул. Воровского, 14). В концерте примут участие церковный хор храма Спаса-на-водах Мурманской епархии, Детский хор детской музыкальной школы №5 Мурманска, хор студентов специальности «Хоровое дирижирование» Мурманского колледжа искусств. Прозвучат духовные песнопения, произведения отечественных композиторов, а также песня мурманского композитора Елены Ростовской «Гранитные солдаты».

Вход на концерт свободный, сообщает Министерство культуры Мурманской области.