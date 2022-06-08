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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 16:45

В День социального работника губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие состоялось в зале Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов. На праздник были приглашены специалисты и руководители центров соцподдержки и социального обслуживания населения, детских приютов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

«Множество людей в силу разных жизненных обстоятельств нуждаются в заботе и опеке. Даже в пандемию, рискуя собой, пропуская все через себя, вы продолжали навещать и помогать тем, кому нужна ваша помощь. И я не помню слов: не пойду или боюсь. В этой отрасли нет случайных людей, здесь невозможно работать без самоотдачи, настоящих чувств и проникновенности. Спасибо вам огромное!», – обратился к специалистам глава региона.

В рамках торжественной церемонии Андрей Чибис вручил двум отличившимся сотрудникам Почётные грамоты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере. Также глава региона наградил ряд социальных работников почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора Мурманской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность, ответственность и в связи с празднованием Дня социального работника. Кроме того, три коллектива были отмечены Благодарственным письмом губернатора Мурманской области «За продвижение идеи и популяризацию практик общественной заботы о людях старшего поколения, развитие ценностей активного долголетия с целью повышения качества жизни граждан в пожилом возрасте».

В торжественном мероприятии также принял участие министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. Руководитель профильного министерства отметил, что на данный момент в регионе вопросами социальной защиты населения занимается более 3200 человек.

«У нас много планов. За 2,5 года пандемии система научилась оперативно реагировать на вызовы времени. Мы меняемся, и я надеюсь, что в лучшую сторону. Главное – мы слышим людей и готовы реагировать на их предложения. Наша общая цель — сохранить человеческий потенциал, который у нас есть, улучшить качество обслуживания. И мне очень хочется, чтобы 2022 год стал годом качества предоставления социальных услуг. Уверен, что коллеги готовы в этом меня поддержать», – отметил Сергей Мякишев.

Руководитель профильного ведомства вручил дипломы лауреатам и победителям регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Кроме того, Андрей Чибис осмотрел жилые комнаты, пищеблок, а также недавно отремонтированный зал лечебной физической культуры Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Получатели социальных услуг рассказали главе региона, что их окружают заботой и вниманием. Губернатор выразил благодарность коллективу за добросердечность и ответственный подход к работе.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в системе социальной защиты Мурманской области на благо северян трудятся порядка 3280 человек — специалисты по работе с семьей и реабилитации, врачи и психологи, младший и средний медицинский персонал, в том числе 401 социальный работник.

Численность получателей мер социальной поддержки в 2021 году в регионе составила почти 327,2 тысячи человек. Общий объем средств, предусмотренных в 2022 году на социальные выплаты, составляет 12,1 млрд рублей. Ежегодно социальные услуги во всех формах социального обслуживания получают более 12,5 тысячи человек.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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