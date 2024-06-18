В День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны в областном центре состоялся митинг памяти

Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса на берегу Семёновского озера. В нём приняли участие депутаты регионального парламента Михаил Белошеев, Герман Иванов, Алла Истомина, представители областного правительства, муниципальной власти, Северного флота, жители города.

- 18 июня 1942 года – одна из самых трагических страниц в истории Мурманска – в этот день фашисты сбросили на город более 12 тысяч авиационных бомб, - отметил Михаил Белошеев. – Это был самый масштабный и разрушительный авианалёт, уничтоживший более 600 домов, оставивший без крова, убивший и покалечивший огромное количество людей. Как утверждают очевидцы – горела даже земля. Однако сломить мужество и стойкость мурманчан захватчикам не удалось, город продолжал жить и работать ради общей цели – Великой Победы.

Участники митинга почтили память защитников Отечества, погибших на полях сражений и ушедших из жизни после войны, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Напомним, День мужества и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны был установлен по решению городского Совета депутатов в 2015 году, мемориальный комплекс был открыт на южном берегу Семёновского озера спустя два года. В центре мемориала установлена печная труба, как символ практически полностью разрушенного во время бомбардировок города. По периметру расположены фотографии Мурманска в годы Великой Отечественной войны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30361/