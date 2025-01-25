В День студента губернатор Андрей Чибис открыл в МАУ научно-исследовательскую лабораторию для изучения морских биоресурсов

25 января, в День студента, губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл в Мурманском арктическом университете молодёжную научно-исследовательскую лабораторию «Химия и технология морских биоресурсов». Основной задачей нового научного центра станет разработка и усовершенствование технологий переработки морских биоресурсов, что особенно актуально для северных территорий.

«У ребят появилась возможность проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования, которые прямо сейчас нужны для рыбопереработки, для большего использования биоресурсов, добываемых рыбопромышленными компаниями в Баренцевом и Белом морях, – подчеркнул глава региона. – Изучение химических процессов сейчас принципиально важно. Это касается и переработки биоресурсов, и нефти, и газа. Понимание химических процессов и умение с ними работать позволяет сотрудничать с промышленными заказчиками, крупнейшими компаниями, которые есть на территории Мурманской области и всей Российской Арктики».

На создание лаборатории и модернизацию инженерной инфраструктуры из областного бюджета в 2024 году было выделено 20 миллионов рублей в рамках грантовой поддержки. В ней обустроены современные помещения для пробоподготовки, проведения физико-химических методов анализа, а также аналитическая лаборатория и рабочие кабинеты.

Сейчас на базе лаборатории выполняются научно-исследовательские работы и проходят практику магистранты 1 и 2 года обучения по направлению «Химия». В дальнейшем переработанные биоресурсы можно использовать в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях, аквакультуре и сельском хозяйстве.

Глава региона отметил, что подобные проекты – это не только шаг в развитии научной базы, но и важный вклад в подготовку востребованных специалистов для Арктики.

«Получилась современная лаборатория, со специальным оборудованием, в том числе, кстати, российского производства. Среда вокруг, конечно, мотивирует к поиску новых решений. И самое главное – горящие глаза тех, кто занимается любимым делом. Поэтому все в совокупности, безусловно, даст необходимый результат для университета, для самих ребят, для всей нашей промышленности и страны», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/