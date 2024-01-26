В День студента губернатор Андрей Чибис ответил на вопросы молодёжи в рамках проекта «Арктический диалог»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманском арктическом университете состоялась очередная встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с молодёжью региона в рамках проекта «Арктический диалог». В мероприятии, приуроченном ко Дню студента, также принял участие профессиональный путешественник, исследователь и видеоблогер Богдан Булычев. К «Арктическому диалогу» по видеосвязи присоединились ребята из разных муниципалитетов региона.

Открытый диалог с молодыми северянами глава региона начал с приветственного слова, в котором поздравил ребят с Днём студента и рассказал о ключевых достижениях Мурманской области за последние пять лет.

«Для начала я хотел бы поздравить вас Днём студента. Я с большим удовольствием вспоминаю это время, которое было по-своему непростым, но интересным. Это возможности, немного хулиганства – яркая страница в личной истории большинства людей. Я искренне желаю каждому из вас не пропустить это время, в котором присутствует немного беззаботности. Не забывайте, что знания и навыки, которые вы получаете, очень важны. Да, мир открыт, есть Интернет, но необходимо уметь анализировать информацию, знать, где ее можно добыть, понимать, какое решение нужно принять здесь и сейчас. Это самое важное и самое ценное умение. Желаю каждому здоровья, успехов и удачи!» – сказал Андрей Чибис.

Говоря о главных достижениях Мурманской области за последние годы, Андрей Чибис обратил внимание на закономерное развитие региона в разных сферах:

«В прошлом году в Мурманской области появилась новая железная дорога, идущая на западный берег Кольского залива. Мощность порта Мурманска увеличилась в два раза. В этом году мы вводим в эксплуатацию новый современный порт «Лавна». Также в нашем регионе появился уникальный завод «НОВАТЭК». Летом по Северному морскому пути на другой полуостров отправилась первая газовая линия для завода «Арктик СПГ-2». Сегодня Мурманская область – это драйвер развития Российской Арктики. Наш регион среди передовиков, и его мощность будет только увеличиваться, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. По итогам прошлого года впервые из Мурманской области уехало меньше людей, чем приехало. Мы думали, что это произойдёт в 30-х годах. А произошло в 2023-ем. Для нас это победа. Сегодня жить и трудиться в Мурманске – большая честь. Будьте полны уверенности в том, что вы делаете правое дело, двигаете не только регион, но и всю страну вперед», – подчеркнул глава региона.

В числе первых губернатор Андрей Чибис ответил на вопрос Марии, которая в прошлом году поступил на юридический факультет Мурманского арктического университета. Девушка спросила, рассматривается ли вопрос о введении бюджетных мест по данной специальности.

«Того количества юристов, которые выпускаются сегодня, достаточно, чтобы обеспечить потребности страны. Поэтому в МАУ есть формат платного обучения, однако мы предпримем усилия, чтобы появился процент бесплатных мест. Наш регион нуждается в квалифицированных специалистах – они нужны для работы в судебной системе и частных компаниях», – сказал глава региона.

Особое внимание глава региона уделил развитию молодежной политики в Мурманской области, отвечая на вопрос студента юридического факультета о том, что еще планируется сделать для самореализации заполярной молодежи.

«Молодёжь – наше всё. В Мурманской области проходит много мероприятий, открываются пространства «СОПКИ», в которых вы можете собираться и генерировать креативные идеи. Также хочу напомнить, что Президент России Владимир Путин поддержал нашу инициативу по развитию опорных населенных пунктов. Города, которые обеспечивают развитие Арктической зоны РФ, должны перейти на новый уровень. Чтобы привести их в порядок, необходимо направить дополнительные инвестиции. Да, города меняются, становятся современными и привлекательными. Но многое необходимо доработать, а для этого мы должны предоставить мастер-планы по развитию опорных агломераций. Я бы хотел попросить, чтобы вы уделили немного личного времени и подсказали, чего не хватает в наших городах. Нам важно знать, что хочет молодежь», – подчеркнул губернатор.

В продолжение разговора о молодежной политике в Мурманской области Андрей Чибис отметил, что за последние годы региональному правительству удалось достичь высоких результатов в части развития сферы культуры. При этом остаются два вопроса, которые требуют детальной проработки, – запуск масштабного ежегодного фестиваля и развитие креативных индустрий.

«Мы резко рванули вперед – в Мурманской области проводится очень много культурных событий разного уровня. Но при этом нам необходимо проработать вопрос появления масштабного ежегодного фестиваля, на который будут съезжаться люди со всей страны. Второй вопрос – развитие креативных индустрий, которые объединяют культуру и экономику. Это широкое пространство для реализации творческих людей. Мы уже создали Контейнер-холл, в котором проходят нестандартные мероприятия, Центр современного искусства «СОПКИ.21А», провели в Легкоатлетическом манеже выставку-ярмарку креативных индустрий «Придумано в Арктике», на которой более 150 предпринимателей со всего региона показали свои работы. Эти темы необходимо раскачивать, чтобы шагнуть вперед», – отметил Андрей Чибис.

Также молодые северяне интересовались дальнейшими планами по обустройству общественных пространств «СОПКИ». В частности, студент Мурманского арктического университета, который учится по специальности «Информатика и вычислительная техника», спросил, возможно ли запустить в «СОПКАХ» образовательный проект с лекциями и семинарами.

«Пространства в «СОПКАХ» могут использоваться как лекционные аудитории. Идея очень хорошая, и я попрошу коллег в течение двух недель представить проект, с помощью которого можно будет эту идею реализовать. Разумеется, ответы на многие вопросы можно найти в Интернете, в том-числе и онлайн-лекции. Но гораздо важнее проводить подобные мероприятия регулярно, приглашать на них интересных спикеров, которые могли бы подключиться онлайн или приехать лично».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также молодых северян поздравил Богдан Булычев и рассказал им о цели своего визита в Кольское Заполярье:

«Мы приехали в Мурманск, чтобы сегодня отправиться в экспедицию «Россия 360» с площади Морского вокзала, а по окончании путешествия снова сюда вернуться. Мы проедем вдоль сухопутной границы, чтобы рассказать о людях, которые живут в разных уголках нашей страны, и уникальных объектах, построенных в современной России – Атомном ледокольном флоте, научно-исследовательских базах, плавучих станциях, космодроме «Восточный», а также о проектах «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-2». Нам есть, что показывать и чем гордиться. В 2023 году мы выпустим онлайн-сериал о нашем путешествии и, возможно, покажем некоторые фрагменты на телевидении в формате ток-шоу», – рассказал российский исследователь, журналист и видеоблогер Богдан Булычёв.

Фото: https://gov-murman.ru