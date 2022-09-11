Марина Табейкина: мужчина и женщина – отношения – это не только любовь и драмы, но и развитие личностейГубернатор Мурманской области назначит 100 специальных стипендий для активной молодёжи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.22 22:00

В День танкиста военнослужащие армейского корпуса СФ подготовили показательную программу для жителей Заполярья

Сегодня, в День танкиста, военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота  подготовили показательную программу для жителей Заполярья. Праздничные мероприятия состоялись на танковой директрисе в районе посёлка Корзуново, куда в этот день могли свободно проехать жители близлежащих посёлков и Мурманской области.

Начались праздничные мероприятия с награждения военнослужащих танкового батальона, принимавших участие в специальной военной операции на Донбассе и Украине. Начальник штаба армейского корпуса Северного флота генерал-майор Андрей Серицкий вручил шести отличившимся военнослужащим государственные награды и передал всем танкистам Северного флота поздравления с профессиональным праздником от имени командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева и командира армейского корпуса генерал-майора Бориса Фомичёва.

Далее гостям праздника была представлена демонстрация боевых возможностей танков Т-80 БВМ, стоящих на вооружении армейского корпуса Северного флота. Одни из самых зрелищных элементов динамического показа – это выполнение танком выстрела в прыжке с трамплина, выполнение  упражнения «танковая карусель»  и  действия танковых боевых двоек в обороне и наступлении.

Танкисты также выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом, показали парные элементы вождения танка Т-80 БВМ под названием «танковый вальс». А женский танковый экипаж продемонстрировал безупречное владение боевой машиной и системой управления огнём, забивая гвоздь и разрезая дыню танковой пушкой.

Артиллеристы в ходе динамического показа выполнили стрельбу из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и залп из 120-мм миномёта.

На полигоне также была развернута выставка современного вооружения и военной техники береговых войск Северного флота, состоялось выступление военного оркестра с праздничной программой и работала полевая кухня.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особый интерес у гостей праздника вызвала площадка вождения бронетехники, на которой  под контролем опытных инструкторов желающие могли прокатиться на танках Т-80 БВМ. Также была организована стрелковая площадка, на которой гости праздника  под руководством  инструкторов  из отдельной мотострелковой бригады могли выполнить стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Ярыгина.

Праздничные мероприятия танкистов Северного флота в районе посёлка Корзуново сегодня посетили более 500 жителей Мурманской области, а также юнармейцы Печенгской средней школы  и более 50 детей – участников спортивных секций Печенского округа.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437770@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.09.22 23:21
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими
Комментарий к новости:Фестиваль «Гольфстрим» - от «Пожарной тяги», «Мурманской мили» и заплыва «моржей» до «Арктической кухни» - на всё хватило сил и задора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Зарплата в вакансиях для российских тестировщиков за год выросла в среднем на 25%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 33 копейки, евро растёт на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Василий Омельчук, директор КАЭС, рассказал молодыми сотрудниками о карьерных возможностях на станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 и 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика