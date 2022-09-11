В День танкиста военнослужащие армейского корпуса СФ подготовили показательную программу для жителей Заполярья

Сегодня, в День танкиста, военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота подготовили показательную программу для жителей Заполярья. Праздничные мероприятия состоялись на танковой директрисе в районе посёлка Корзуново, куда в этот день могли свободно проехать жители близлежащих посёлков и Мурманской области.

Начались праздничные мероприятия с награждения военнослужащих танкового батальона, принимавших участие в специальной военной операции на Донбассе и Украине. Начальник штаба армейского корпуса Северного флота генерал-майор Андрей Серицкий вручил шести отличившимся военнослужащим государственные награды и передал всем танкистам Северного флота поздравления с профессиональным праздником от имени командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева и командира армейского корпуса генерал-майора Бориса Фомичёва.

Далее гостям праздника была представлена демонстрация боевых возможностей танков Т-80 БВМ, стоящих на вооружении армейского корпуса Северного флота. Одни из самых зрелищных элементов динамического показа – это выполнение танком выстрела в прыжке с трамплина, выполнение упражнения «танковая карусель» и действия танковых боевых двоек в обороне и наступлении.

Танкисты также выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом, показали парные элементы вождения танка Т-80 БВМ под названием «танковый вальс». А женский танковый экипаж продемонстрировал безупречное владение боевой машиной и системой управления огнём, забивая гвоздь и разрезая дыню танковой пушкой.

Артиллеристы в ходе динамического показа выполнили стрельбу из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и залп из 120-мм миномёта.

На полигоне также была развернута выставка современного вооружения и военной техники береговых войск Северного флота, состоялось выступление военного оркестра с праздничной программой и работала полевая кухня.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особый интерес у гостей праздника вызвала площадка вождения бронетехники, на которой под контролем опытных инструкторов желающие могли прокатиться на танках Т-80 БВМ. Также была организована стрелковая площадка, на которой гости праздника под руководством инструкторов из отдельной мотострелковой бригады могли выполнить стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Ярыгина.

Праздничные мероприятия танкистов Северного флота в районе посёлка Корзуново сегодня посетили более 500 жителей Мурманской области, а также юнармейцы Печенгской средней школы и более 50 детей – участников спортивных секций Печенского округа.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437770@egNews