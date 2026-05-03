В День весны и труда молодёжь Североморска вышла на субботник

1 мая, несмотря на праздничный день, многие жители флотской столицы трудились на своих рабочих местах, а некоторые помогали наводить весенний порядок на городских улицах, как, например, активисты «Движения Первых», молодёжного пространства «СОПКИ» и сектора молодёжной политики и спорта.

«Весна даёт силы и надежду, но мы знаем: настоящие перемены без труда невозможны. Именно поэтому Североморск с каждым годом становится красивее и комфортнее. У нас живут неравнодушные, талантливые и бесстрашные к трудностям люди. Праздник весны и труда - наш праздник! - поздравил северян глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Отдельное спасибо тем, кто встречает Первомай в лучших традициях - наводит порядок во дворах, на улицах и в скверах флотской столицы. Ваша забота видна, и она очень значима».

