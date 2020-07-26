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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.20 08:00

В День ВМФ будет организована онлайн-трансляция военно-морского парада в Североморске

В День Военно-морского флота для северян будет организована онлайн-трансляция праздничных мероприятий, которые состоятся в столице Северного флота – Североморске.

26 июля в 10.50 торжества откроет парад войск Североморского местного гарнизона, в 12.00 состоится военно-морской парад, в 12.40 начнется военно-спортивный праздник. В параде примут участие 14 кораблей и подводных лодок Северного флота. Ещё около 30 кораблей и судов обеспечения будут задействованы в демонстрации боевых возможностей флота.

Прямой эфир торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, будет организован:

на YouTube-канале и в официальной группе правительства Мурманской области; 

на странице губернатора Андрея Чибиса в социальной сети «ВКонтакте»;

в группе «Коронавирус. Мурманский оперативный штаб»;

в аккаунтах городского информационного сообщества «Североморск»; муниципальной газеты «Североморские Вести» и Североморского телевизионного канала;

в группах телекомпаний ГТРК «Мурман» и «Арктик-ТВ»; Радио Рекорд и издания «Мурманский вестник»;

в сообществах «Регион 51» и «Мурманск».

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