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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.21 08:45

В День ВМФ будет организована онлайн-трансляция военно-морского парада в Североморске

25 июля на Североморском рейде Кольского залива состоится военно-морской парад, посвящённый Дню ВМФ России. В нём примут участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

В связи с текущей ситуацией по коронавирусу северян призывают остаться дома и посмотреть онлайн-трансляцию военно-морского парада в Североморске. Прямой эфир торжественных мероприятий будет организован на YouTube-канале и в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

25 июля в 11.00 торжества откроет парад войск Североморского местного гарнизона, в 12.00 состоится военно-морской парад, в 13.00 начнётся военно-спортивный праздник.

В военно-спортивном празднике на акватории залива, в ходе которого североморцы продемонстрируют боевые возможности флота, также примут участие суда обеспечения: «Умба», морские буксиры «Виктор Тихонов» и «Анатолий Тарасов», большой гидрографический катер «Александр Макорта», пожарные, десантные катера и быстроходные лодки, а также вертолёты Ка-27. В общей сложности количество военной и специальной техники, задействованной в военно-спортивном празднике, составит более 30 единиц.

Значительная часть кораблей и судов обеспечения Северного флота примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте: три атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Орёл» и «Вепрь», а также ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подводная лодка «Владикавказ» и спасательное буксирное судно «Алтай», три противодиверсионных катера и четыре рейдовых буксира. В воздушной части Главного военно-морского парада от Северного флота будет участвовать более 20 самолётов и вертолётов.

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