В День ВМФ будет организована онлайн-трансляция военно-морского парада в Североморске

31 июля, в День военно-морского флота России, будет организована онлайн-трансляция праздничных мероприятий, которые пройдут в столице Северного флота – Североморске.

Традиционно, в 9 часов утра на мысе Алыш состоится церемония подъема флага. В 11.00 на Приморской площади торжества откроет парад войск Североморского гарнизона, затем начнётся военно-морской парад. Всего в праздничных мероприятиях участие примут порядка 30 кораблей и судов обеспечения, около 2,5 тысячи военнослужащих.

В парадном строю на Североморском рейде Кольского залива будут представлены 14 кораблей: атомный крейсер «Петр Великий», атомные подводные лодки – ракетный крейсер стратегического назначения «Верхотурье» и атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», а также другие боевые корабли, представляющие практически все корабельные соединения Северного флота.

Далее гостей ждет военно-спортивный праздник, концертная программа, ярмарка и аттракционы. Северяне смогут посетить корабли, выставку вооружения и военной техники Североморского музейно-выставочного комплекса и Военно-морского музея Северного флота. Выступит Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, творческие коллективы учреждений культуры Североморска, диджей Грув и группа «Пятеро».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, праздник завершится в 22.00 салютом на Приморской площади Североморска.

Ссылки на онлайн-трансляцию в день мероприятия будут опубликованы на странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на «YouTube-канале» и в официальной группе правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».