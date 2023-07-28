В День ВМФ будет организована онлайн-трансляция военно-морского парада в Североморске

30 июля, в День Военно-морского флота России, будет организована онлайн-трансляция праздничных мероприятий, которые пройдут в столице Северного флота.

Торжества в честь Дня ВМФ откроет парад войск Североморского местного гарнизона в 11.00 на Приморской площади, затем начнётся военно-морской парад на Североморском рейде Кольского залива, в котором участвуют боевые корабли, представляющие практически все корабельные соединения Северного флота.

В 12.45 мероприятие продолжит военно-спортивный праздник, в ходе которого будут продемонстрированы боевые возможности сил Северного флота.

Также гости могут посетить выставку вооружения и военной техники, познакомиться с экспонатами Североморского музейно-выставочного комплекса и Военно-морского музея Северного флота.

На улице Сафонова в 11.00 развернётся торговая ярмарка, в 14.00 – концертная программа с участием Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота, артистов Центрального Дома Российской Армии, Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова и др.

Праздник завершится в 22.00 салютом и фейерверком в честь Дня ВМФ и 290-летия со дня образования Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ссылки на онлайн-трансляцию в день мероприятия будут опубликованы на странице губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».