В день Воскресения Христова состоится мастер-класс «Пасхальная история»

12 апреля в 15.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится мастер-класс «Пасхальная история».

Этот светлый праздник с давних пор занимает особое место в сердцах людей и широко отмечается по всей нашей стране. Гостям музея расскажут, как зародился этот великий праздник и какое значение он несёт, раскроют тайну пасхальных знаков, их смысл и важность.

Посетители вспомнят тёплые приветствия и узнают о православных традициях, выяснят, откуда взялась эта яркая традиция и как можно красиво украсить пасхальные яйца.

Каждый участник мастер-класса «Пасхальная история» сможет принять участие в мастер-классе по созданию праздничной пасхальной открытки. (6+)

Фото (Кошелев Н.А. Дети, катающие пасхальные яйца. 1855 г. Холст, масло. Государственный Русский музей)