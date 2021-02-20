В День защитника Отечества Северный флот проведёт салют в городе-герое Мурманске и главной базе – Североморске

23 февраля в 22 часа военнослужащие подразделений армейского корпуса Северного флота выполнят артиллерийские салюты в городе–герое Мурманске и городе Североморске.

День защитника Отечества будет завершён тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий. Также состоится фейерверк.

Раскрасить ночное небо Кольского Заполярья пусками фейерверочных изделий из салютных установок поручено личному составу отдельного морского инженерного полка и бригады морской пехоты.

Артиллерийский салют в городе–герое Мурманске традиционно состоится у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья». Холостыми выстрелами из четырёх 85-мм артиллерийских орудий будут стрелять бойцы отдельной мотострелковой бригады из Печенги.

В Североморске для проведения артиллерийского салют установят три аналогичных пушки. Стрелять из них будут артиллеристы морской пехоты Северного флота.

Всего на салют и фейерверк выделено 615 фейерверочных изделий калибра 105 и 125 мм, а также 294 холостых выстрела 84 из которых будут потрачены на тренировки салютных расчётов.