В День защиты детей в Кольском Заполярье пройдут очередные «Большие семейные выходные»

В преддверии Международного дня защиты детей и в рамках Года семьи в России 1 и 2 июня в Кольском Заполярье запланирована масштабная программа семейных культурных событий – свыше 140 мероприятий на 65 площадках по всему региону.

Принять участие в игровых и познавательных активностях юные северяне и их родители смогут в областных учреждениях культуры. Так, во Дворце культуры имени С.М. Кирова пройдёт праздник «Самый детский день», специалисты областной детско-юношеской библиотеки подготовили игровые программы, в научной библиотеке запланированы мастер-классы и тематические выставки, а в областной филармонии – концерты с репертуаром, подобранным специально для самых юных слушателей.

В муниципальных образованиях региона «Большие семейные выходные» пройдут не менее насыщенно. Например, в Городском историко-краеведческий музее Полярного июня запланирована семейная программа «Русская народная игрушка», в Снежногорске на площади имени Валентина Мурко состоится городской праздник «Дорогами добра», в городском парке «Огни города» в Апатитах пройдёт программа «Цвет настроения – лето!», а в Мончегорске музей истории города приглашает на открытых дверей.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, ознакомится с полной программой мероприятий можно по ссылке, а также в госпабликах областных и муниципальных учреждений культуры и на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru