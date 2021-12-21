В день зимнего солнцестояния – 22 декабря – северян приглашают на встречу Гиперборейского Нового года в Ковдор

Праздник проходит здесь с 2018 года в рамках культурно-туристского проекта «Ковдор – столица Гипербореи», и уже стал визитной карточкой моногорода. В основе проекта – мифы, легенды, предания Кольского края, а также тема поиска следов легендарной древней цивилизации. Среди мероприятий проекта также проводятся этнофестиваль, съезд писателей-фантастов и другие мероприятия.

В этом году гости праздника совершат увлекательное путешествие в Гиперборейский парк, смогут пройти обряд очищения у священного камня, попробовать блюда уникальной гиперборейской кухни. Также организаторы готовят разнообразные зимние игры, квесты, мастер-классы и арт-площадки. Выступит Молодежный оркестр «Стрит Бэнд» из Москвы, шоу-группа «Пиплы» из Санкт-Петербурга, фолк-группа «Колесо», также пройдет концерт в большом зале городского Дворца культуры.

Подробная программа праздника размещена на сайте администрации Ковдора по ссылке:

Как сообщает региональное Министерство культуры, уникальный праздник вырос из древних легенд о символе вечности — великом змее Куввте, который просыпается как раз в самую длинную ночь в году и под бой барабанов и сполохи салюта выходит к людям. От древнесаамского слова «Куввт», что означает «змей», и произошло название города Ковдор. Праздничными гуляниями, боем барабанов и всполохами салютов гости фестиваля встретят этого древнего покровителя здешних мест, который по древним саамским поверьям единственный раз в году выходит к людям, даёт им своё благословение, исполняет желания, восстанавливает мир и спокойствие на земле Гипербореи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432159/#&gid=1&pid=1