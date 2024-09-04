В День знаний около тысячи первоклассников школ Кировска и Апатитов получили подарки от компании «ФосАгро»

В День знаний школьный звонок впервые прозвучал примерно для тысячи первоклассников в Апатитах и Кировске. В первый учебный день они получили от компании традиционные подарки - наборы канцелярских принадлежностей. В ярком рюкзаке собраны все необходимые для ученика начальных классов предметы: цветная бумага и картон для аппликаций, пластилин для лепки, акварель и альбом для рисования, а также тетради, ручки, карандаши, ластики, точилки и многое другое.

Представители предприятия приняли участие и в торжественных линейках, приуроченных к Дню знаний. Так, учеников и педагогов «ФосАгро - школы» №15 в Апатитах поздравил директор департамента по персоналу Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Роман Долгоруков.

- День знаний – это не просто яркий и долгожданный праздник. Это день, который открывает дорогу в мир больших открытий, в настоящую взрослую жизнь. Мы поддерживаем ребят, которые хотят учиться и развиваться, особенно тех, кто в будущем планирует выбрать профессии, необходимые в компании «ФосАгро». Наша компания успешно и уверенно развивается, и мы всегда рады видеть в рядах наших дружных коллективов в Череповце, Кировске, Волхове, Балаково молодых специалистов, - подчеркнул Роман Долгоруков.

С 2018 года во всех регионах присутствия компания реализует проект «ФосАгро – школа». В нем участвуют школа №5 в городе Кировске и школа № 15 в городе Апатиты – в каждой из них открыты 10-е и 11-е «ФосАгро-классы» с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики. В наступившем учебном году в «ФосАгро-классы» зачислено 55 десятиклассников.

Летом в обеих школах был проведен третий, заключительный этап реконструкции. В каждой из них капитально отремонтированы актовые залы, в «ФосАгро-школе» №15 в Апатитах – кабинет биологии, а в кировской «ФосАгро-школе» обновились санитарные комнаты на третьем этаже, библиотека, проекторная и школьный стадион, ставший многофункциональным спортивным объектом, который будет задействован и в мероприятиях центра «ДРОЗД - Хибины» - регионального оператора спортивно-образовательной программы «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность».

В 2024 году 51 из 55 выпускников кировской и апатитской «ФосАгро-школ» поступили в вузы и средние профессиональные учебные заведения. В том числе 5 ребят продолжат свое образование в филиале Мурманского арктического университета (МАУ) в Апатитах. Его студентов с началом нового учебного года поздравил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов:

- Символично, что именно в этом году компания «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит» совместно с правительством и губернатором Мурманской области объявили о начале реализации проекта по созданию Высшей школы для горных инженеров на базе филиала Мурманского арктического университета в Апатитах. В рамках этого проекта кампус вуза пополнится 12 новыми лабораториями и современным общежитием, а его образовательная программа – тремя новыми специальностями, востребованными в Кировском филиале АО «Апатит»: «Маркшейдерское дело», «Строительство горных предприятий и подземных сооружений», а также «Строительство уникальных зданий и сооружений». Кроме того, мы создадим уникальный в мировом масштабе подземный полигон для будущих горняков. Я искренне рад, что сегодня здесь собрались те, кто своими глазами увидит эти перемены, станет не только свидетелем, но и их полноценным участником.

Филиал МАУ в Апатитах с 2021 года является участником комплексной программы взаимодействия «Кадры для «ФосАгро». За эти годы в вузе за счет средств компании были реконструированы фасады корпусов вуза, учебные аудитории рекреационные холлы, проведено техническое перевооружение кафедр горного дела, наук о Земле и природообустройства, открыты современные лаборатории, оснащенные уникальным оборудованием, а также выполнено комплексное благоустройство территории.

Многие студенты филиала МАУ в городе Апатиты уже определились с тем, где они будут начинать свою карьеру.

- Мои родители - горные инженеры. Поэтому выбор будущей профессии не был для меня сложным. Эта работа требует очень много знаний и наличия огромной силы духа. Для меня честь учиться на горного инженера и в будущем работать по этой специальности в Кировском филиале АО «Апатит», - говорит студент третьего курса филиала МАУ в городе Апатиты Андрей Муравьёв.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Апатит».