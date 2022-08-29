В День знаний розничная продажа алкогольной продукции запрещена

1 сентября запрещена розничная продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в магазинах на всей территории Мурманской области.

Ограничение предусмотрено пунктом 2 статьи 5.1 закона Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».

Индивидуальных предпринимателей и руководителей торговых объектов просят принять все необходимые меры по недопущению нарушений.