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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 08:00

В День знаний в регионе открылись 29 центров образования «Точка роста»

В рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» 1 сентября начали работу 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В День знаний один из них в Мурмашинской средней общеобразовательной школе № 1 посетил губернатор Андрей Чибис.

В «Точке роста» учащиеся и сотрудники школы представили главе региона мастер-классы по отработке навыков оказания первой помощи, робототехнике, а также показали, как используют квадрокоптеры и шлем виртуальной реальности в обучении.

«Сегодня в «Точках роста» мы развиваем у наших детей навыки оказания первой медицинской помощи. Поэтому оснащение таких центров образования специальным оборудованием для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности жизненно необходимо. Что касается робототехники, мир становится цифровым, технологичным, поэтому уже даже учащиеся младших классов легко и быстро собирают роботов и с увлечением запускают их с компьютера или планшета», – отметил глава региона Андрей Чибис.

В Мурмашинской школе Андрей Чибис также побывал на классных часах в первых классах и поздравил школьников, учителей и родителей с новым учебным годом.

Губернатор осмотрел помещения пристройки здания начальной школы, отремонтированной столовой, установленную в рамках проекта «100 шагов» детскую площадку и спортивный стадион, работы по которому были завершены в июле текущего года в рамках реализации госпрограммы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта».

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