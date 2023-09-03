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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.23 12:00

В День знаний вице-премьер Денис Мантуров прочитал лекцию студентам Мурманского арктического университета и ответил на вопросы в рамках «Арктического диалога»

1 сентября в ходе рабочего визита в Мурманскую область заместитель председателя правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров стал участником регионального проекта «Арктический диалог». Мероприятие состоялось в Мурманском арктическом университете, в этом году принявшем более 2,1 тысячи студентов.

Перед тем, как ответить на вопросы молодых участников дискуссии, Денис Мантуров провёл лекцию, посвящённую экономическому и промышленному потенциалу Арктической зоны Российской Федерации, а также актуальным сегодня направлениям подготовки.

Для вице-премьера Мурманская область имеет особое значение: несмотря на переезд в юном возрасте, к малой родине он всегда испытывает уважение и внимательно следит за её развитием. В ходе рассказа Денис Мантуров поделился тем, что этот фактор стал одним из решающих при принятии решения возглавить Наблюдательный совет в начале МГТУ – университета, который окончил его отец, а после и объединённого МАУ. Рассуждая о правильности выбора направления подготовки, Денис Мантуров акцентировал внимание молодых слушателей на том, сколь большое значение сегодня приобретают морские специальности, а также компетенции, связанные с логистикой.

«Плотность загрузки морских коридоров сегодня очень высока. И число барж, танкеров и других типов судов только увеличивается. Это, безусловно, требует принципиально новых подходов к управлению организации движения. Ваш вуз готовит морских специалистов по разным востребованным направлениям. Особенно отмечу важнейшее – судовождение. Но студентам и преподавателям обязательно нужно смотреть за горизонт: тенденция перевода практически всех видов транспорта в режиме частичной либо полной автономии с каждым годом крепнет», – поделился Денис Мантуров.

Среди актуальных на рынке труда образовательных программ заместитель председателя правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ отметил морское нефтегазовое дело. Денис Мантуров высоко отозвался о посещенной в МАУ лаборатории, где осваивают компетенции студенты как раз этого направления, а также о достойном уровне подготовки беседовавших с ним будущих инженеров.

В ходе лекции большое внимание вице-премьер – глава Минпромторга России уделил перспективам развития отечественных разработок.

«Контекст времени диктует необходимость максимально русифицировать флот, в том числе строить на российских верфях современные суда, интенсивно развивать производство судового оборудования, материалов и комплектующих. Есть очевидная потребность также в развитии судоремонтных мощностей», – рассказал Денис Мантуров.

При этом, он отметил высокую востребованность как узких областей знаний, таких, как навигация, лоция, гидрография, гидроакустика, так и межсистемных – радиоинженерия, IT-сфера, экологический мониторинг и экономика.

О востребованности выпускников Мурманского арктического университета говорил и глава региона Андрей Чибис после прошедшего «Арктического диалога».

«В подготовке кадров на территории Мурманской области акцент делается на компетенциях, необходимых для ключевых промышленных объектов и масштабных проектов, реализуемых в регионе. Это касается не только нашего вуза, но и заполярных колледжей», - поделился губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что для развития всей сферы образования в рамках нацпроектов, федеральных программ, регионального стратегического плана «На Севере – жить», а также при поддержке индустриальных партнёров, регион вкладывается в пять основных направлений: инфраструктура; профориентация и знакомство с потенциалом Мурманской области; поощрение талантливых детей и педагогов; привлечение и стимулирование педагогов.

«Мы модернизировали 48 мастерских в колледжах. В этом году ремонтируем образовательные пространства в 8 колледжах. До конца года у нас будет в общей сложности 88 современных мастерских и лабораторий в регионе. В системе среднего профессионального образования все колледжи имеют индустриальных и социальных партнеров. Наш регион – один из самых активных участников федерального проекта «Профессионалитет». Создано три кластера, объединяющих колледжи и предприятия региона, а в 2024 году создадим ещё четыре кластера. Важно теперь также консолидироваться вокруг МАУ. К этому мы также уже приступили», – рассказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи Андрей Чибис поблагодарил Дениса Мантурова за большое внимание, которое он оказывает к родной Мурманской области, а также поддержку ключевых для Кольского Заполярья инициатив.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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