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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 13:00

В десяти муниципалитетах Мурманской области приступили к проведению комплексных кадастровых работ

В Мурманской области в 2024 году проводятся комплексные кадастровые работы на территориях 10 муниципальных образований: работами охвачены в общей сложности 60 кадастровых кварталов в Кольском, Ловозерском и Ковдорском районах, в  ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, г. Апатиты, г. Мончегорск и г. Кировск.

«На проведение комплексных кадастровых работ в регионе в этом году впервые предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Всего выделено порядка 9,1 миллиона рублей, из них 1,8 миллиона – средства федерального бюджета, 7,3 миллиона – средства консолидированного бюджета региона. Заказчиками комплексных кадастровых работ выступают уполномоченные органы местного самоуправления. В настоящее время конкурсные мероприятия завершены, определены исполнители работ и заключены муниципальные контракты на всю сумму выделенных средств», - сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

«В результате работ будут уточнены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о местоположении границ в отношении порядка 8 тысяч объектов недвижимости: земельных участков, многоквартирных жилых домов, зданий и сооружений. Это способствует повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей, устранению кадастровых ошибок, снижению количества земельных споров», - подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, информирование граждан и юридических лиц о проведении комплексных кадастровых работ проводится путём размещения извещений на официальных сайтах и информационных щитах органов местного самоуправления муниципального округа, на территории которого планируется выполнение таких работ, а также на сайте Росреестра.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ в региональном подразделе «Открытая служба / Статистика и аналитика / Мурманская область / Комплексные кадастровые работы / 2024».

Также информация о комплексных кадастровых работах отображена на публичной кадастровой карте http://pkk.rosreestr.ru. В критериях поиска необходимо выбрать «кварталы» и указать номер квартала, в котором проводятся комплексные кадастровые работы. В разделе «комплексные кадастровые работы» содержится информация о контракте, заказчике и исполнителе работ.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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