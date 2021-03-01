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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.21 15:00

В десятке лучших – у МРО «СоюзМаш» 7 место!

Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России в 2020 году совершило прорыв в рейтинге эффективности и переместилось на 17 позиций вверх по сравнению с предыдущим годом, заняв 7-е место. Об этом стало известно на селекторном совещании с региональными отделениями Союза машиностроителей России по итогам работы за 2020 год.

Модератором выступила Наталья Попова, заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России.

Стоит отметить, что МРО «СоюзМаш» на протяжении всего года стабильно находилось в числе передовиков. Как отметила Наталья Валентиновна, такой результат получился благодаря оперативной работе с аппаратом Союза, усиленной поддержке донорского движения в регионе, большому количеству профориентационных мероприятий, а также активному участию в акции «В памяти Великая Победа», где в обоих номинациях – «Священные страницы войны» и «Юбилей Победы» - отделение заняло призовое 4-е место.

За отчётный период увеличилось число членов Мурманского СоюзМаша как физических, так и юридических. Количество вступивших физических лиц составило 131 человек. Регулярно вступают в ряды Союза работники АО «10 СРЗ», СПТБ «Звёздочка», сотрудники образовательных учреждений – членов СоюзМаш, депутаты. Количество вступивших юридических лиц – три, это образовательные учреждения региона, с которыми у реготделения сложилось тесное взаимодействие и дружественные связи – центр допобразования «Лапландия», Мурманский индустриальный колледж, Мурманский международный лицей.

Высокое внимание уделялось организации и проведению акции «Неделя без турникетов» (НБТ). В 2020 году в связи с пандемией она проводилась в онлайн-формате. В апреле МРО «СоюзМаш» сняло видеоролики с рассказом о технических профессиях и при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области, которые были разосланы во все образовательные учреждения региона, таким образом, их посмотрели более 35 тысяч школьников. В октябре НБТ проходила на протяжении всего месяца в виде онлайн-общения ребят с действующими сотрудниками предприятий. Самым активным проявил себя 10-й судоремонтный завод, впервые присоединились к акции Северо-Западная Фосфорная Компания и «Новатэк-Мурманск». Поучаствовать к акции смогли более 2000 школьников и студентов.

Второй раз школьники Мурманской области получили возможность принять участие в Олимпиаде «Звезда». В этот раз отборочный тур прошёл на площадках образовательных учреждений.

По результатам заключительного этапа олимпиады-2019/2020 в регионе были выявлены один победитель 1-й степени и два призёра 2-й степени, которые были торжественно награждены дипломами и кубками Союза, а также подарками от промышленных предприятий.

 

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