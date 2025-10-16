В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми

20 октября в МБДОУ г. Мурманска №50 на улице Академика Книповича, 49а, откроется группа для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Группа создана по инициативе родителей. Устроить в неё ребёнка можно по заявке в комитет по образованию администрации города Мурманска, на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия законного представителя.

Педагогический коллектив полностью укомплектован и состоит из воспитателя, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога. Заниматься ребята будут по особой методике, разработанной на основе федеральной программы. Распорядок дня специальной группы не отличается от обычного.

Как отмечает администрация города Мурманска, на сегодняшний день в областном центре проведена огромная работа, чтобы «особенные» дети могли получать качественное образование, невзирая на свои недуги. В образовательных учреждениях действует 129 групп компенсирующей направленности по разным видам особенностей здоровья: для детей с нарушениями слуха, зрения, с тяжёлым нарушением речи, с задержкой психического развития, а также со сложными дефектами (тяжёлыми и множественными нарушениями развития). Группа для ребят с аутистическими нарушениями открывается в городе-герое впервые.

— Не всё наше общество готово к таким детям, — отмечает педагог-дефектолог Екатерина Егупова. — Есть дети, которые не говорят, используют только жесты или специальные книги для альтернативной коммуникации. Только так ребёнок может обратиться за помощью к взрослым. Другой вопрос, не убежит ли, не отвернётся ли, не испугается ли сам взрослый. Информация о расстройствах аутистического спектра ещё не так широко распространена, а это уже должно быть. Такие дети есть. Но обществу пока сложно воспринимать их. Нужно всегда стараться обращать внимание на детей в принципе. Мы просто должны быть добрым обществом, которое не проходит мимо.

Если вы обнаружили потерявшегося ребёнка с РАС, Екатерина Андреевна советует не вступать с ним в непосредственный контакт сразу. Лучше попытаться провести беседу на расстоянии или внимательно понаблюдать за ребёнком издалека. У таких детей всегда есть специальная наклейка с контактной информацией для связи с их родителями.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31073&page=1