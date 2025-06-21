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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.25 14:00

В детских библиотеках Мурманска прошёл цикл мероприятий, посвящённых памяти о Великой Отечественной войн

На этой неделе жители Мурманска отмечают сразу две памятные даты — День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны - 18 июня и День памяти и скорби - 22 июня. В связи с этим особое значение приобретает историческое просвещение подрастающего поколения, формирование у детей чёткого представления о величии подвига прадедов и огромной цене победы над фашизмом, отмечает администрация города Мурманска.

20 июня в филиале №10 центральной детской библиотеки города Мурманска на проезде Михаила Бабикова, 8 прошёл урок памяти «Пусть поколения знают». Сотрудники филиала рассказали школьникам о трудовой доблести жителей прифронтового Мурманска, о героизме защитников Заполярья, о деятельности участников поискового движения Мурманской области.

Те из ребят, кто заинтересовался славными страницами истории родного края, смогли познакомиться с книгами авторов-северян: педагога Вячеслава Дранишникова, историка Алексея Киселева, поисковика Льва Журина, Героя Советского Союза лётчика Захара Сорокина, полного кавалера ордена Славы разведчика Ивана Бородулина.

Патриотические мероприятия состоялись также в детских модельных библиотеках №12 на улице Баумана, 24 и №4 на улице Капитана Пономарева, 9/5.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30245&page=1

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