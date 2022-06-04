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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.22 12:00

В детских оздоровительных лагерях на территории региона стартовала первая смена летней оздоровительной кампании

В Мурманской области стартовала летняя оздоровительная кампания. На ее проведение правительством региона выделено 448,8 млн рублей, разными формами отдыха будут охвачены почти 11 тысяч юных северян. В их числе – дети с ограниченными возможностями здоровья; находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты.

В международный День защиты детей во всех муниципалитетах региона открылась первая смена оздоровительных лагерей на базе школ. В областной столице будут работать 10 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнут более тысячи ребят. Министр образования и науки Диана Кузнецова посетила оздоровительный лагерь в мурманской школе № 56. Здесь для детей разработали увлекательные программы, включающие занятия в игровой форме, мастер-классы, прогулки на природе и различные экскурсии.

«Отмечу, что в летний период на всех оздоровительных площадках региона пройдут открытые уроки «Россия – страна возможностей», организованные на президентской платформе», – рассказала Диана Кузнецова.

Также Диана Кузнецова посетила спортивный зал школы, обновленный в рамках проекта «Arctic schools» в 2021 году, инициированного губернатором Андреем Чибисом. Теперь в зале с комфортом могут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Благодаря проекту «Arctic schools» каждая школа может получить финансирование именно по тому направлению, которое является для нее наиболее важным на текущий момент. Это большой шаг вперед для всей системы образования региона», – подчеркнула Диана Николаевна.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2022 году школа №56 выиграла грант в рамках этого же проекта, но уже на преобразование внутреннего школьного пространства – скоро здесь откроется ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволит обеспечить всем ученикам равные возможности для развития, адаптировав образовательное пространство к потребностям особого ребёнка.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22445&page=2

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