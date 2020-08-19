В детских поликлиниках начались ежегодные профилактические медицинские осмотры детей перед поступлением в дошкольные образовательные учреждения и школы

Ежегодно с середины августа и до середины сентября в детских поликлиниках Мурманской области увеличивается число посещений в связи с оформлением детей в дошкольные образовательные учреждения и школы.

Министерство здравоохранения Мурманской области проводит работу, чтобы не допустить напряженности в детских поликлиниках в период массового оформления детей в образовательные организации. Так, для удобства родителей и детей при оформлении в образовательные организации в детских поликлиниках уже предусмотрено: открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов, продлено время работы лабораторий, введены дополнительные приемы врачей для оформления необходимых справок, организована работа детских поликлиник по субботам.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, если у ребёнка в 2020 году не была проведена проба Манту (диагностическая проба для раннего выявления инфицирования туберкулезом) для допуска в дошкольные образовательные учреждения, необходимо пройти данную диагностическую процедуру.

Информация о порядке прохождения обследований и получения справок размещена на сайтах медицинских организаций.